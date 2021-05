Ida Nowakowska relacjonuje karmienie synka piersią: "Przystanki na AMCIU AMCIU"

Mina 8 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Co za infantylizm...Ida troche prywatnosci please!!! Ona naprawde ma cos z glowa!!! Tacy ludzie, ktorzy obnosza sie z religijnoscia, rozancami, wizytami w Kosciolach to maja lekkie skrzywienie psychiczne. No pan s,p.Krawczyk..oltarzyki, modlitwy, rozance itd a sprawy rodzinne i stosunki z synem jakos pozbawione milosci do blizniego...Ida ..zostalas mama zachowaj troche dla siebie to wasz rodzinny czas nie wszystko na insta!!!! Zachowaj prywatnosc."chociaz troche! Po co te relacje????