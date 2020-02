Ilona Felicjańska i Paul Montana ODZYSKALI pieniądze z kaucji...

mmm 3 godz. temu zgłoś do moderacji 52 2 Odpowiedz

Błąd z tą pomocą od znajomych, z kaucją, alkoholik ma ponosić konsekwencje własnych czynów, zresztą jak każdy człowiek. Osoby uzależnionej nie ratuje się w ten sposób, to jest niewłaściwe pomaganie. To jest pomaganie w picu, bo uzależniony nie musi się martwić, przejmować, bo wybawcy pomogą i alkoholik cały czas spada jak ten kot na cztery łapy i nadal sobie bimba, zero wniosków, zero strat. To ma boleć, własne, niedojrzałe zachowanie i niech sobie sam pomaga, jest dorosły.