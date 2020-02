Ilona Felicjańska NIE WRÓCI za kraty. Prokurator zamknął sprawę

19 grudnia Ilona Felicjańska i Paul Montana trafili do aresztu na Florydzie pod zarzutem "naruszenia nietykalności cielesnej". Jak wynika z policyjnych nagrań operacyjnych, które trafiły do mediów, to Paul wezwał policję, ponieważ... małżonka go pogryzła. Oboje byli wtedy pod wpływem alkoholu.