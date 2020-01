Ilona Felicjańska wspomina pobyt za kratkami: "Siedziałam z najgorszymi zbrodniarzami... To był koszmar"

19 grudnia Ilona Felicjańska i Paul Montana trafili do aresztu na Florydzie pod zarzutem "naruszenia nietykalności cielesnej" . Para miała tam spędzić trzy tygodnie, jednak udało im się wyjść po tym, jak znajomi wpłacili za nich kaucję w wysokości trzech tysięcy dolarów. Rozprawa była zaplanowana na 9 stycznia, ale "polscy Bonnie i Clyde" nie stawili się w sądzie.

To może być hit - ujawniła.

Byłam w areszcie przez siedem dni. Siedziałam z najgorszymi zbrodniarzami, którzy trafili tam za morderstwa. To był koszmar. Bałam się o siebie i Paula, nie wiedziałam, czy nam czegoś złego nie zrobią. Owszem, zaszaleliśmy i za to nas zamknęli. Ale już tacy szaleni jesteśmy i nie powinno się nas za to tak traktować, nie powinno się nas przetrzymywać tak długo z tego typu ludźmi - czytamy.