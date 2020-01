Ilona Felicjańska sączy piwko za krzaczkiem i miętosi się z ukochanym w galerii handlowej

jIKOLK 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

w niemczech jest tez taka celebrytka Nadja Abd el Farrag tez tak jakos sie prowadzi dziwnie za wszelka cene chce byc w telewizji internecie.......pokazala juz chyba wszystko jak sie stacza .....tez modelka byla z Dieter Bohlen jak ja rzucil to na sile chciala byc znana zamiast wziasc sie do roboty to robi z siebie posmiewisko nawet mieszkania swojego nie ma mieszka gdzies w Hotelowym pokoju u swojego dobrego przyjaciela ....fajna piekna kobieta tylko ze zakosztowala bogatego zycia, tylko ze dawno czas na nia przeminal ....zal....zal...zal....Iwona mi ja bardzo przypomina choc jej ciezko do pracy normalnej sie nie rwie tylko ten usmiech ze wszystko jest okay no i te piwo w rece a ja mialam nadzieje ze to tylko plotki:-(((((((