Influencerka WZYWA hotele do powiększenia korytarzy, aby pomóc gościom plus size. Wcześniej domagała się DARMOWYCH miejsc w samolocie

Oleg 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A może wystarczy schudnąć? Jeżeli widzisz, że się nie przeciskasz przez korytarz to znaczy, że to już jest krytyczny moment. Jak nie będziesz w stanie chodzić przez otyłość to będziesz się domagać aby cię personel hotelu wnosił po schodach? Żeby nie było to sam jestem otyły, przy 186 cm ważę 130 kg, ale wiem, że to z mojej winy i nie obwiniam ludzi do okoła aby się dostosowali podemnie, wcześniej ważyłem 158 kg i wiem jak to utrudnia życie. Otyłość to choroba, a nie żadne bycie plus size. Walka z bodyshamingiem to jedno, ale promowanie akceptacji otyłości w mediach i podwójnych standardów dla grubych to drugie.