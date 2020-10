"Instagram vs rzeczywistość". Influencerka pokazuje, jak powstają "idealne" zdjęcia w mediach społecznościowych

BojkotIG 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 16 Odpowiedz

Dana Mercer najlepiej to robi! Większość fot na IG jest wyretuszowana na max! IG to swiat zakłamania , wystarczy popatrzeć na Rozmajdana jakie przekręty z fotoszopem robi. Mało jest ludzi którzy prawdziwie i naturalnie się pokazują. Ten Social media platformę powinni zlikwidować bo to tylko pranie mózgu przez celebrytki/influencerki a potem takie nastolatki się tną, wieszająi cuda wianki bo jak patrzą na wyretuszowane 50 latki wyglądające na 25 latki to mają same kompleksy.