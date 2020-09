"Lewitująca" Izabella Krzan NIE RZUCA CIENIA na nowym zdjęciu. Fani grzmią: "Obok tej palmy to Ty NIE STAŁAŚ" (FOTO)

Oprócz udziału w kilku formatach TVP Izabella Krzan prężnie działa także jako zawodowa instagramerka. Modelka zgromadziła do tej pory niemal 200 tysięcy obserwujących w serwisie i wyraźnie dba o to, aby nie wypaść z show biznesowego obiegu. Na jej profilu znajdziemy więc zdjęcia z sesji, reklamy różnorakich produktów oraz oczywiście relacje z wakacji.

Izabella Krzan: Jestem grzeczną dziewczynkę, w ciągu trzech lat byłam pięć razy w klubie

Do tej pory poczynania Izy na Instagramie nie budziły specjalnego zainteresowania portali plotkarskich. Teraz się to jednak zmieniło, a wszystko z powodu pamiątkowej fotografii z letniego wyjazdu, który zagościł na jej koncie. Internauci zwrócili bowiem uwagę, że celebrytka nie rzuca cienia i "lewituje" nad ziemią, przez co została posądzona o wklejenie się do zdjęcia.