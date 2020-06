Honorata Skarbek opala się nad Wisłą (ZDJĘCIA)

W ostatnią sobotę "Honka Biedronka" zaszczyciła swoją obecnością nadwiślański brzeg, na którym postanowiła złapać odrobinę słońca w towarzystwie zaufanych i, sądząc po zdjęciach, wygłodniałych przyjaciół. Relacją z wypadu blogerka musiała, rzecz jasna, podzielić się w mediach społecznościowych. Na szczęście na miejscu obecni byli także fotoreporterzy, których praca kolejny raz dostarczyła nam dowodów na to, że prezentowana na Instagramie rzeczywistość często nijak ma się do faktycznego stanu rzeczy. Nie umknęło to jednak uwadze Honoraty, ponieważ niektóre ujęcia paprazzi wylądowały także na jej profilu. Co prawda jedynie na Instastory, skąd zniknęły po 24 godzinach, ale to zawsze coś.