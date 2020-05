Bizneswoman Honorata Skarbek sprzedaje ciuchy z AliExpress DWA RAZY DROŻEJ (ZDJĘCIA)

hmmm 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przeciez to logiczne, ludzie pomyslcie troche. Jesli ktos chce wydac wlasna kolekcje, to musi miec ogromny kapital plus marka musi byc na tyle znana, rozpoznawalna, zeby koszty sie zwrocily i byl z tego jakis zysk. Marki, ktore dopiero sie rozkrecaja lub maja w swojej kolekcji kilka modeli nie moga sobie na cos takiego pozwolic, wiec korzystaja z dystrybutorow. Chinskie fabryki przyjmuja zlecenia od kilkuset sztuk w zwyz, wiec nawet jak ma sie juz jakis kapital to jest ryzyko, bo ktos musi to potem kupic, wiec nikt rozsadny nie zaryzykuje, chyba ze ma milionowe zaplecze, a to sie rzadko zdarza.