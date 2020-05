Stylistka, która zdemaskowała markę Jessiki Mercedes, ujawnia kolejną AFERĘ METKOWĄ (FOTO)

Wciąż nie milkną echa po burzy wywołanej "aferą metkową", która z dnia na dzień kompletnie zszargała dobre imię jednej z najpopularniejszych polskich blogerek, Jessiki Mercedes . Przypomnijmy: jedna z internautek ujawniła, że t-shirty z metką Veclaim tak naprawdę zostały wyprodukowane przez popularną i wyjątkowo tanią markę Fruit of the loom, mimo wcześniejszych zapewnień 26-latki o "lokalnej produkcji" i "świadomej modzie" . Załamana celebrytka przechodzi aktualnie kryzys wizerunkowy - Kirschner na prawie tydzień zniknęła z mediów społecznościowych, żeby w środę opublikować na Instagramie apel, w którym bliska płaczu przeprasza swoje klientki i sugeruje zamknięcie autorskiej marki.

Co jest u was z tymi metkami? Cudze wycięte, wasze doszyte? Wstyd! Polskie faszą sięga dna - napisała inna komentująca.

Produkt z filmu Karoliny w pierwszej fazie nie był produktem sprzedażowym, jednak finalnie ze względu na prośby naszych klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić resztki pozostałego towaru do sprzedaży - brzmiała odpowiedź. W tej sytuacji przepraszamy wszystkich, którzy nie zostali odpowiednio doinformowani w momencie zakupu, jeżeli zdecydują się na zwrot bluzy "Are you really ok?" zostanie zwrócony im pełen koszt, który ponieśli w ramach transakcji