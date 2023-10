Internauta do Sylwii Bomby: "Dostałaś samochód od BYŁEGO FACETA!". Celebrytka odpowiedziała, pisząc o SPADKU

Beata 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Ale zazdrość u Was ludzie... Szczęścia dla Nowej Pary. Niech się wiedzie... Skąd,co,od kogo,dla kogo, z kim,z czym,o kim,o czym....itp.,itd... przez wszystkie przypadki... Nic Wam do tego, każdy niech patrzy na to co wokół niego,obok niego,z nim,a nie sączyć jadem do innych... Błagam.. dajcie spokój z tym oczernianiem i włażeniem z butami... Jeśli chcecie to... buty te ściągnijcie i nie depczcie tego co zaczyna być piękne i wartościowe