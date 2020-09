Internet śmieje się nocnej "interwencji" Rafała Trzaskowskiego w klubie

gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Kto pracował w klubie lub bywa w takich miejscach ten wie że często się zdarzają takie sytuacje- podchmieleni imprezowicze negocjują z Djem zmianę muzyki, puść to, puść tamto... Ale każdemu nie da się dogodzić. I w sumie takie zachowania są odbierane jako "wieśniackie" bo jeżeli komuś nie pasuje wybór Dj to po prostu może zmienić klub. Co zmienienia faktu że robienie z tej historii afery politycznej to żenada.