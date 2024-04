Iwona Pavlović przeszła spektakularną metamorfozę. Pamiętacie, jak wyglądała przed OPERACJĄ NOSA? (ZDJĘCIA)

Podążanie za "idealnym" wyglądem przy pomocy ingerencji chirurgicznej stało w show biznesie niemalże standardem . Z roku na rok obok wszelkiej maści liftingów i wypełniaczy coraz popularniejsza staje się także plastyka nosa . Ta moda dotarła też do Polski, gdzie coraz więcej prominentów stara się dopasować do panującego w dzisiejszych czasach kanonu mody.

O ile "poprawki" u chirurga to żaden wstyd, mało które gwiazdy otwarcie przyznają się do tego, że poszły pod nóż. Wyjątkiem jest Iwona Pavlović , która nigdy nie próbowała zataić faktu, że w 2008 roku zafundowała sobie "nowy" nos. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" pochwaliła się nawet publicznie, ile wyniosła ją korekta defektu - wyprostowanie skrzywionego nosa i usunięcie garbka kosztowało celebrytkę 6 tysięcy złotych.

W wieku 14 lat przydzwoniłam nosem w lód na przyszkolnym lodowisku i go sobie poważnie złamałam - wyjawiła celebrytka w rozmowie z Gazetą Olsztyńską. I już wtedy w pamiętniku napisałam, że jak tylko będę miała możliwość, jak dorosnę i będzie mnie na to stać, to to, co sobie zepsułam, naprawię. I tak zrobiłam. Jestem z tego powodu przeszczęśliwa, uśmiechnięta i zadowolona. Naprawdę cieszę się, że to zrobiłam.