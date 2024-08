Izabela Janachowska relacjonuje rodzinne wakacje w Dubaju: luksusowy hotel, piękne widoki i kryty ośrodek narciarski (ZDJĘCIA)

Boże mój Boże... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 113 27 Odpowiedz

Zawsze się zastanawiam co ludzie jej pokroju mają w głowie … po co to epatowania, rozrzutność.. czy to wynika z kompleksów, że kiedyś klepali biedę, a teraz opływają w luksusach dziedziczonych po rodzinach np. odbitych mężów :/. Sama należę do tzw. polskiej elity. Jeżdzę autem za 600 tys. zł, mąż za jeszcze więcej.. mamy kilka spółek, kilka dobrych nieruchomości na własny użytek w różnych częściach Polski, ale jakoś to życie bez blichtru nam upływa. Mamy małe grono starych dobrych znajomych, ubieram się w sieciówkach, dzieci chodzą do publicznego przedszkola, nie mam instagrama, fb. Dyskomfort sprawia mi gdy widzę ludzi biednych, których nie stać na w miarę bezpieczny samochód.. na wakacje raz w roku. Wspieram ile wlezie dzieci chore, osoby bezdomne… ale nigdy, prze nigdy nie robię / robiłam tego na pokaz . Nie chwalę się, poprostu żyję jak inny, normalni - i co z tego, że mamy miliony na koncie, jak tak naprawdę to nie o to chyba w życiu chodzi co nie? Bo żyje się dla siebie, nie innych…