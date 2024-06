Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 10. rocznicę ślubu na wakacjach w Grecji. Pokazali efekty sesji zdjęciowej (FOTO)

Izabela Janachowska przed laty wdarła się do rodzimego show-biznesu jako jedna z tancerek "Tańca z Gwiazdami" . Z czasem zaczęła budować telewizyjną karierę i dostała nawet ślubny program. Jak ostatnio informowaliśmy, straciła format, ale nie jest jednoznaczne z utratą pracy w Telewizji Polsat.

Izabela Janachowska świętuje 10. rocznicę ślubu

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński z okazji 10. rocznicy ślubu wybrali się do słonecznych Aten. Choć przedsiębiorca nie przepada za sesjami zdjęciowymi, to dla ukochanej żony zrobił wyjątek i stanął z nią do romantycznych kadrów na tle morza. Celebrytka w poście wspomniała o miłości.