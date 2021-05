Jacek Kurski pozuje z córką w wózku i żoną Joanną, która próbuje wyciągnąć ukochanemu paproch z oka (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie Jacek Kurski nie miał zbyt wielu powodów do zadowolenia. Nie dość, że faworyzowany przez niego Rafał Brzozowski poradził sobie na Eurowizji gorzej niż źle, przez co prezes zarządu TVP musiał zmierzyć się z fala hejtu, to jeszcze działalność TVP została oceniona rekordowo źle przez aniketowanych w corocznym badaniu realizowanym przez CBOS.