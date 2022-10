Jacek Rozenek gorzko o życiu w związku: "Przez większość czasu BYŁEM SAM"

Przyjaciolka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fajny pozytywny człowiek tak jak mnie się poukładane w życiu też patrzyłam z dzieckiem na partnera ex to przykre myślę że Gośka dostanie od życia nauczkę że tak się nie robi walczy się do końca o małżeństwo a ona z kochasiem tak postawili i są małżeństwem oby nie długo ostanie powinni ponieść karę oby dwoje i to by miało sens mówię też o swoim przykładzie myślę podobnie