Jakub Tolak prezentuje pokój córki W KAMPERZE!

Banki informują Najlepiej mieć "w skarpecie" 500-1000 złotych, bo taka kwota, wedle szacunków, pokryje cotygodniowe wydatki. Czy w Polsce powinniśmy posłuchać europejskich banków, które apelują do swoich klientów, żeby ruszyli do bankomatów po pieniądze i w domu trzymali gotówkę na czarną godzinę. Jaki jest tego powód? Czy jest się czego bać? Energetyczne blackouty odetną nas od bankomatów Ile trzeba mieć pieniędzy na czarną godzinę? Jak to możliwe, że europejskie banki namawiają klientów do tego, żeby „w skarpecie” trzymali pieniądze na czarną godzinę? Jak informował portal telepolis.pl. który z kolei powoływał się na directmoney.pl, taki apel wystosowano w Holandii i Szwecji. Jaki jest tego powód? Chodzi o zagrożenie cyberatakami.