Janice Dickinson była gwiazdą programu o operacjach plastycznych. Po latach ujawniła szokujące kulisy: "BYŁAM W AGONII"

Kleopatra 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Pierwsze co się rzuca w oczy to nie wiek, lecz kobieta po operacjach plastycznych. A chyba nie o to chodziło. Mam zmarszczki, ale ta kobieta przebija mnie ilością swoich, na szyi, na dole twarzy, więc co to za operacje po których jest gorzej. Kiedyś piękna, dziś uroda wulgarna.