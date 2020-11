Jarosław Bieniuk aktywnie spędza czas z nową ukochaną i synem

Jarosław Bieniuk przez lata uchodził za wzór statecznego i odpowiedzialnego mężczyzny, odkąd po śmierci Anny Przybylskiej samotnie zajął się wychowaniem trójki dzieci. Jego krystaliczny wizerunek nagle legł w gruzach po tym, jak niejaka Sylwia Sz. oskarżyła go o brutalny gwałt. Ostatecznie sąd uznał go winnym "jedynie" udzielenia narkotyków osobom trzecim .

W międzyczasie Jarosław zdążył spłodzić dziecko z Martyną Gliwińską, z którą wcześniej się rozstał. Narodziny wspólnego potomka nie zachęciły go jednak do powrotu do byłej dziewczyny. Znalazł sobie za to nową ukochaną - rzekomo "światowej sławy modelkę", Zuzannę Pactwę.