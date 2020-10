Bieniuk zabrał dziewczynę na spacer

Zuzanna Pactwa, rzekomo "światowej sławy modelka", opiekuje się synem Bieniuka ze związku z Anną Przybylską. Co na to Martyna Gliwińska?

Póki co niewiele wiadomo o nowej dziewczynie Bieniuka, chociaż tygodnik Na Żywo twierdzi uparcie, że to "światowej sławy modelka". Wygląda na to, że nowa dziewczyna Jarka już zdążyła poznać trójkę jego dzieci ze związku z Przybylską. Nie wiadomo jeszcze jedynie, co z czwartym dzieckiem piłkarza.