NOWA DZIEWCZYNA Jarosława Bieniuka to "światowej sławy modelka"! "Dzieci szybko ją polubiły" (ZDJĘCIA)

Choć Jarosław Bieniuk raczej nie pretendował do miana celebryty, o piłkarzu co rusz pojawiają się w mediach kolejne doniesienia (i to bynajmniej nie na temat jego dokonań w sferze zawodowej). W kwietniu zeszłego roku piłkarz został zatrzymany pod zarzutem brutalnego gwałtu na modelce Sylwii Sz, tym samym wywołując gigantyczny skandal na skalę krajową. Kobieta zeznała wtedy, że Bieniuk miał wcześniej odurzyć ją narkotykami. Jarosław od początku nie przyznawał się do winy i twierdził, że oskarżenia jego znajomej miały na celu jedynie wyłudzenie pieniędzy. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Rejonowego w Sopocie, jednak ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu postępowanie zostało warunkowo umorzone na rok. Bieniuk musiał natomiast pokryć koszta sądowe oraz zapłacić grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych.