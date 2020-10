Jarosław Bieniuk jest SKONFLIKTOWANY z mamą Anny Przybylskiej? "Oliwia miała PODWÓJNE URODZINY"

Xxx 14 min. temu zgłoś do moderacji 37 1 Odpowiedz

To, ze Jaruś nie dostał władzy nad pieniędzmi dzieci mówi wszystko o tym co Ania o nim myślała. Swoją droga oni nie byli razem od dawna, Jarek od zawsze wywijał numery (ludzie z Gdańska wiedza) wiec co się dziwić. Bardzo dużo na ten temat mogłaby powiedzieć najlepsza przyjaciółka Ani- Kasia Bujakiewicz.