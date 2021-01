Jarosław Jakimowicz BEZ MASECZKI żegna Magdalenę Ogórek siarczystym całusem (ZDJĘCIA)

W przypadku Jarosława Jakimowicza początek roku nie należał do szczególnie udanych. Dziennikarz TVP Info zmaga się aktualnie z falą hejtu, która spadła na niego po publikacji, w której Piotr Krysiak opisał historię domniemanego gwałtu sprzed roku. Choć dziennikarz nie ujawnił sprawcy z imienia i nazwiska, wyjawiając tylko, że był to "gwiazdor publicystyki TVP Info", znany z Wilków aktor zareagował na całą sprawę wyjątkowo nerwowo. Na szczęście 51-latek może liczyć na wsparcie swojej niezastąpionej partnerki z programu W kontrze, Magdaleny Ogórek , która (przynajmniej na razie) nie odwróciła się od kolegi.

Mimo życiowych perturbacji Jakimowicz musi zagryźć zęby i dalej wywiązywać się ze swoich obowiązków. Na szczęście dla okrytego złą sławą aktora szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stwierdził w oficjalnym oświadczeniu, że w przeszłości żaden z pracowników nie skarżył się na zachowanie prowadzącego program W kontrze, co - jego zdaniem - podważa teorię, jakoby to Jarosław miał dopuścić się gwałtu.

Tymczasem w sobotę dziennikarz TVP Info został przyłapany przez fotografów razem z Ogórek po nagraniach programu, gdy pędzili do swoich samochodów. Celebrytka jak zwykle postawiła na elegancki look: do czarnego płaszcza dobrała czapkę z futrzanym pomponem, białą chustę, torebkę Miu Miu za 4 tysiące złotych oraz stylowe rękawiczki Prady za "skromne" 1300 złotych. Pozbawiony maseczki Jakimowicz postawił na "sportową elegancję" i do białej koszuli i niebieskiej marynarki dobrał przecierane jeansy oraz puchową kurtkę. Zanim celebryci wsiedli do aut i odjechali w swoją stronę, Jakimowicz dał Ogórek siarczystego całusa w policzek.