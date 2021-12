Jarosław Jakimowicz z oddaniem delektuje się PRZEZROCZYSTYMI NAPOJAMI na imprezce z kolegami (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy Jarosław Jakimowicz z pewnością nie narzekał na brak wrażeń. Średnio co kilka tygodni na światło dzienne wyglądał kolejny paskudny skandal z podpiętym do TVP showmanem w roli głównej. Śmiało można więc przypuszczać, że rok 2021 prezenter pożegna bez zbędnych sentymentów.

Wygląda na to, że Jakimowicz nawet zaczął się już powoli przygotowywać do powitania nowego roku. W ostatni wtorek paparazzi dostrzegli go w jednej z restauracji w samym centrum Warszawy. Pech chciał, że Jarek ulokował się przy samym oknie, stając się tym samym łatwym celem dla dalekosiężnych obiektywów. Fotoreporterom udało się utrwalić, jak ekranowy partner Magdaleny Ogórek z wyjątkowym zaangażowaniem opróżnia kolejne kieliszki, w przerwach dając się pochłonąć ożywionej dyskusji przy stole.