TYLKO NA PUDELKU: Magdalena Ogórek jest ZAZDROSNA o Jarosława Jakimowicza! "Uważa, że TEŻ ZASŁUGUJE na własny program"

1234be 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może to problem dla ciemnego ludu. To termin nadany przez Jacka Kurskiego wyborcom PiS. Od 6 lat J. Kurski pokazuje jak gardzi tym elektoratem, bo przecież TVP to, jak on mówi, nic innego tylko spełnianie oczekiwań ludzi.