Jej piosenkę "To nic kiedy płyną łzy" znała cała Polska. Co słychać u Sashy Strunin? Ma znanego chłopaka!

Sasha Strunin swoją karierę muzyczną rozpoczęła jeszcze jako nastolatka, kiedy to wystąpiła w "Idolu". Choć debiutującej artystce nie udało się dotrzeć do finału, to i tak osiągnęła sukces na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka w 2005 roku razem z Trayem założyła zespół The Jet Set. Niedługo później amerykański piosenkarz został zastąpiony przez Davida Juniora Serame.