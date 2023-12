Jennifer Lopez BEZ GRAMA MAKIJAŻU prezentuje wysportowaną sylwetkę w błyszczących leginsach (ZDJĘCIA)

Jennifer dba o formę przed intensywnym czasem promocji nowej muzyki. Już w styczniu do sieci trafi singiel zapowiadający jej pierwszą od 8 lat płytę. Krążek nawiązuje do zejścia się i małżeństwa z Benem Affleckiem. Mąż gwiazdy pojawi się też w filmie krótkometrażowym, będącym wizualnym dodatkiem do albumu "This Is Me... Now". Czekacie?