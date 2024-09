Spotkanie Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ale ja zrobił w balona. Najpierw wypisywał do nie, czarował, oświadczył się, wzięli ślub. Ona pewnie nigdy nie przestała go kochać i uwierzyła w bajkę o ich prawdziwej miłości. Po 2 latach koniec bajki. Takie teraz jest podejście do zwiazków i miłości. Po co się męczyć, po co się starać, po co naprawiać, lepiej wymienić na nowy model, z którym za kilka lat będzie ta sama historia.