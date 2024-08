Kulisy burzliwego małżeństwa Jennifer Lopez i "kapryśnego" Bena Afflecka wychodzą na jaw. "Opiekowała się nim jak dzieckiem"

lulka 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

On ma unikający styl przywiązania, a ona lękowy. Tak się dobrali, że bez odpowiedniej terapii indywidualnej i/lub partnerskiej nie są w stanie ze sobą wytrzymać i stają się dla siebie toksyczni. Oceniam na podstawie doniesień medialnych, ale one dokładnie na to wskazują. Znam temat z autopsji i praca dwóch osób z takimi stylami wymaga sporej pracy po obu stronach. Da się. Czy jest łatwo? No, kurczę, nie jest. Widać zabrakło siły i chęci po obu lub po jednej stronie.