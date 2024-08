Uchachany Ben Affleck spaceruje z pociechami w oczekiwaniu na rozwód z Jennifer Lopez. Widać, że jest szczęśliwy?

Nick 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Praktycznie każdy tutaj obwinia Lopez a moim zdaniem to Ben doprowadził do rozwodu. Dokładniej to jego alkoholizm. Niestety, ale widać było, że on tak do końca nie przestał pic. Ktoś kto był w związku z osobą uzależnioną i nawet taką która teoretycznie przestała pic to wie na czym to polega. To jest jak siedzenie na bombie, nie wiesz kiedy wybuchnie.