Jennifer Lopez i Ben Affleck sprzedają WSPÓLNĄ posiadłość?! Paparazzi sfotografowali gwiazdę z NIETĘGĄ miną (ZDJĘCIA)

W niedziele przy urnach pomyślcie porządnie czy chcecie mieć tu wesoły i kolorowy kraj pełen migrantów, którzy będą mieli więcej praw niż wy, zobaczcie co lewicowa władza zrobiła w Hiszpanii gdzie imigranci wchodzą do nie zamieszkały h domów i mieszkań i zgodnie z prawem przejmują je i nie można ich wywalić. Poczytajcie co się dzieje w świecie i co was czeka w Polsce.