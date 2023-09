Jennifer Lopez na NIEBOTYCZNYCH platformach i z torebką za ponad 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH maszeruje ulicami Nowego Jorku (ZDJĘCIA)

Choć może trudno w to uwierzyć, Jennifer Lopez jest obecna w show biznesie od prawie czterech (!) dekad. Gwiazda spełnia się jako aktorka/modelka/tancerka/producentka filmowa i bizneswoman, a jej apetyt na kolejne sukcesy z roku na rok tylko rośne. Wbrew prawom biologii 54-latka zdaje się z biegiem lat tylko młodnieć . Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy J.Lo nie korzysta przypadkiem z zabiegów odmładzających. Do tej pory jednak celebrytka stanowczo zaprzeczała takim pogłoskom.

Jennifer nigdy nie ukrywała, że to, jak wygląda, zawdzięcza głównie prowadzeniu zdrowego stylu życia. Piosenkarka codziennie ćwiczy nie tylko po to, by ładnie wyglądać, ale też, by móc dobrze się ze sobą czuć. W podbudowaniu poczucia własnej wartości pomagają jej też markowe ciuszki, na które słynna latynoska gotowa jest wydać fortunę.