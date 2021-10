Joanna Jarmołowicz szaleje w klubie z tajemniczym brunetem (ZDJĘCIA)

Lexi 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

1/ Tutaj mamy dwóch różnych facetow 2/ Białe trampki ma koleś w tshircie 3/ Gość w białej koszuli jest moim byłym, nie znają się z Asią, pewnie poznali się na miejscu 4/ Wygląda na to ze ona była tam sama I potańczyła z nieznajomymi 5/ Jaki o a ma wpływ na to że obcy jej koleś podniósł ja w trakcie tańczenia? ŻADEN 6/ Tacy jesteście tolerancyjni, matki muszą odpoczywać, zycie sie nie kończy po urodzeniu dziecka bla bla bla, a tak się nieladnie zachowujecie w komentarzach? Pytam: gdzie tutaj jest zdrada? GDZIE? Osobiście nie widzę. Potańczyła, napiła się alkoholu, zapaliła fajkę i w nocy wrocila do siebie. W czym problem?