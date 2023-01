Joanna Koroniewska chwali się metamorfozą OGROMNEGO salonu. Na wysokim suficie zawisły designerskie lampy (FOTO)

Agnieszka 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Osłabiają mnie komentarze ludzi chwalących się wręcz, że mają gorzej w życiu: małe i drogie wynajmowane mieszkanie, ciężką, słabo płatną pracę, której nie znoszą i do której muszą dojeżdżać pół dnia 😃 Naprawdę jest się czym chwalić? Że nie potraficie czegoś zrobić ze swoim życiem? I czy na pewno to wina Dowborów? I jeszcze te teksty typu: niech by oni zobaczyli jak to jest zarabiać najniższą krajową itd. 😃 A dlaczego mieliby patrzeć jak to jest, skoro mogą zarabiać więcej? I czy na pewno to oni powinni się wstydzić??? Czy może raczej wy z tą swoją bidą?