Joanna Koroniewska zachwyca się fantazyjnymi lampami w OGROMNEJ kuchni, klęcząc na wyspie: "Sztos" (FOTO)

Już od dłuższego czasu sporą popularnością na Instagramie cieszą się szczegółowe relacje gwiazd z kosztownych remontów, które sprawiają w swoich nowych gwiazdkach. Taka wyjątkowo opłacalna strategia pomaga bardziej przedsiębiorczym celebrytom nawiązać współpracę z różnej maści markami, które pomagają im urządzić cztery kąty w zamian za reklamę w sieci. Na taki właśnie krok zdecydowali się Dowborowie , co zresztą zostało im ostatnio wytknięte przez fankę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od zeszłego roku są właścicielami przestronnego dwupiętrowego apartamentu, do którego przynależy duży taras z widokiem na zieleń i oddaloną panoramę Warszawy. Lokum wyposażone jest także w olbrzymie okna, które doświetlają domowe przestrzenie. I choć remont zajął im znacznie dłużej, niż pierwotnie zakładano, para ogłosiła tuż przed świętami, że w końcu udało im się zakończyć proces przeprowadzki.

Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że od momentu zmiany lokum Maciej i Joanna regularnie chwalą się "czterema ścianami" w sieci, przy okazji (w wiadomym celu), promując najróżniejsze brandy zajmujące się wystrojem wnętrz. Tak było również w czwartek, gdy na profil aktorki zawitało zdjęcie z jej obszernej kuchni, ochrzczonej wcześniej przez fanów "salą konferencyjną" . Na fotografii widzimy uśmiechniętą od ucha do ucha gwiazdę "M jak Miłość" klęczącą na wyspie, a nad nią wiszące pod sufitem fantazyjne lampy.

Dowbor mówi, że to moje najlepsze zdjęcie od dawna, bo… nie jestem w centrum uwagi! Zgadzacie się? - zaczęła Koroniewska. Nie ma właściwie dnia, żebym nie dostała pytań o te cacka na górze. Kupiłam je u dwóch fajnych sióstr z polecenia i powiem jedno - sztos nad sztosy! Mało tego wszystkie dekoracyjne lampy zamówiłam u dziewczyn i niemal każda to dzieło sztuki! Wiem, że pytacie o live’a właśnie dotyczącego porad na temat oświetlenia i na pewno go zrobimy dla zainteresowanych! Zwracacie uwagę na lampy czy niekoniecznie?