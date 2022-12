Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor reklamują grzejnik w nowym gniazdku. Fanka: "Jest coś, co kupiliście za swoje?"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są jedną z prężniej działających w social mediach par ze starej, showbiznesowej gwardii. Właściwie nie ma dnia, by małżonkowie nie opublikowali czegoś na swoich instagramowych profilach. Ostatnio najwięcej pojawia się u nich treści okołoremontowych. Aktorka i prezenter wprowadzili się bowiem do nowego gniazdka.

Dotychczas myślałam, że najbardziej grzeje mnie mój facet, ale teraz stwierdzam, że jest mi coraz mniej potrzebny. Widzimy, że bardzo zainteresowały Was tematy mieszkaniowo-remontowe, więc dzisiaj na Wasze życzenie kolejna odsłona. Tym razem temat bardzo aktualny - może nie tu w Hiszpanii, ale w Polsce na pewno! Doszliśmy do czasów, w których grzejnik nie musi być tylko i wyłącznie praktyczny, ale staje się też istotnym elementem wystroju wnętrza. Czy też ma to dla Was znaczenie? Bo dla mnie i naszej architekt ma ogromne! A @maciej_dowbor przez pewien czas nawet nie zauważył, że to jest grzejnik! (...) - czytamy pod fotografią z pozującymi z nowoczesnym grzejnikiem Dowborami.