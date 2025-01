Joanna Koroniewska kusi Macieja Dowbora biustem. Wyszło zabawnie?

Joanna Koroniewska wkroczyła do rodzimego show-biznesu 25 lat temu i wciąż utrzymuje się w gronie najpopularniejszych nadwiślańskich gwiazd. Poza działalnością aktorską, Asia od dłuższego czasu spełnia się również w roli etatowej influencerki. Humorystyczne posty zamieszczane w mediach społecznościowych przez ukochaną Macieja Dowbora wywołują sporo emocji i cieszą się zazwyczaj pozytywnym odbiorem. 46-latka musi jednak sporadycznie mierzyć się również z mniej przychylnymi komentarzami, głównie na temat wyglądu . Na szczęście niegdysiejsza gwiazda "M jak miłość" stara się podchodzić do hejterskich wynurzeń internautów z dozą dystansu. Ponadto cieszy się, że swoją postawą inspiruje inne kobiety.

Wiele kobiet bardzo mi dziękuje za to, że dzięki mnie przestały się malować, jak wychodzą do sklepu, raz dziennie się czeszą, a nie więcej. Mówią o swoim wieku wprost i nie ulegają nowinkom medycyny estetycznej, nie dlatego, że nie mają pieniędzy, ale dlatego, że tego nie potrzebują. Ja nigdy nie mówiłam, że to jest złe. Uważam, że każdy robi to, co chce, natomiast nie można negować w tej chwili pomarszczonego czoła 40-letniej kobiety. To jest jakiś absurd. Nie możemy żyć w kraju, w którym są tylko takie osoby - mówiła w rozmowie z Plotkiem.