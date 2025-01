Maciej Dowbor opowiedział o małżeństwie z Joanną Koroniewską. "Ja na pewno nie jestem tak dobrym mężem, jakim bym mógł być"

Maciej Dowbor nie jest idealnym mężem

Aśka mówi, że ja powinienem iść na kozetkę do psychologa. Żeby nie było, ja się w ogóle nie wstydzę. Byłem parę razy - nawet przez okres takiej, nazwijmy to, terapii przechodziłem - w różnych celach, też między innymi po to, żeby poukładać nasze relacje, różne relacje. Uważam, że to jest żaden wstyd; wiadomo, że to jest żaden wstyd, ale wielu facetów ma z tym problem - ja nie mam z tym problemu. Natomiast Aśka uważa, że ja powinienem - w ogóle wiele osób z mojego bliskiego otoczenia uważa, że powinienem pójść na taką terapię, która zdejmie ze mnie presję - taką wewnętrzną presję tego, że muszę być (dop. red. mistrzem). No, mniej więcej o to chodzi; nie chciałbym tego w ten sposób nazywać, ale generalnie takiej chorej ambicji, że ciągle gonię króliczka - dodał.