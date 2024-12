Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali zdjęcie z CÓRKAMI! Janina i Helena rosną jak na drożdżach

No proszę idź to cię obgadają nie idź to zbudują sobie historię wokół tego że cię nie ma. A co z tego że ktoś kto jest wszędzie niemile widziany nie przyszedł? Co za problem? Wstaje taki rano nie chce mu się iść to nie idzie. Dla niego to nie jest towarzyskie spotkanie tylko droga przez mękę: aluzje, żaluzje i przysrywajki. Iść to dla niego żaden zaszczyt tylko maksymalne poświęcenie. Czasem lepiej iść na miasto gdzie można założyć zatyczki i nie słuchać, odwrócić wzrok i nie widzieć, a tu jak na widelcu. A mądrale takie że nie wiedzą że największe firmy stają na głowie żeby pracownik niechciany zwolnił się sam. Szczególnie taki co jak mu grożą to stwierdza że ich pozwie bo na urlopie "pracował". A na urlopie raz się zalogował bo musiał przesłać jakiś plik komuś kto go potrzebuje na wzór bo ten ktoś musi zrobić podobny o czym wcześniej nikt go nie poinformował że będzie musiał to zrobić tylko tak to wyskoczyło jak duppa zza krzaka. Pracownik długoletni i na ważnym stanowisku ma taką wiedzę że może zatopić statek razem z kapitanem jak się wpieni. A się wpieni na pewno bo już dawno stracił poczucie obciachu i dyscypliny. Sadzi byk na byku ale oczekuje od innych postawy czołobitnej bo przecież ludzie to nie wiedzą, a ja tu już taki staż mam....