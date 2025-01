Joanna Koroniewska reaguje na komentarz, że jest "wiecznie zaniedbaną patolożką": "To chore, smutne i NAPRAWDĘ OKRUTNE"

Przez kilkanaście lat w show biznesie Joanna Koroniewska musiała uzbroić się w grubą skórę. Raz na jakiś czas na profilu aktorki uaktywniają się bowiem hejterzy, którzy nieproszeni dzielą się swoimi drwiącymi uwagami i "światłymi" radami. Niekiedy pozwalają sobie na nieybrende uwagi dotyczące jej wyglądu.

Choć administratorka strony zapewnia, że wszelkiego rodzaju przykre uwagi spływają po niej jak po kaczce, to nierzadko wdaje się w dyskusję ze swoimi krytykantami. Tym razem jednak zamiast po kolei odpisywać antyfanom na złośliwe komentarze, ukochana Macieja Dowbora poświęciła im obszerny post.

Zestawiając ze sobą selfies, jedno z makijażem, drugie bez, Koroniewska udostępniła nieprzychylne komentarze internautów, pochylając się nad zjawiskiem hejtu w sieci. Celebrytka zapowiedziała, że będzie kontynuować walkę z rozlewem internetowej nienawiści.

"Wiecznie zaniedbana patolożka" życzy Wam cudownego dnia! - zaczęła aktorka. Te dwa zdjęcia dzieli godzina. Co się zmieniło? Make up, włosy, ubranie, światło. Czy naprawdę człowiek wobec człowieka musi być tak okrutny? Czy naprawdę człowiek nie rozumie, że nie wszyscy jesteśmy silni i mamy poczucie własnej wartości i potrafimy zmierzyć się z hejtem? Ile jeszcze młodych ludzi musi odebrać sobie życie, żeby rodzice zauważyli, że ich dzieci wręcz zabijają słowem innych?!

W dalszej części emocjonalnego wpisu Joanna nawiązała do sprawy samobójstwa 16-letniej Julii z Lublina, która wstrząsnęła Polską we wrześniu zszłego roku. Dziewczyna nie wytrzymała psychicznie nękania rówieśników ze szkoły.

Nigdy nie zapomnę cudownej Julki z Lubina i wielu innych, niewinnych istot, które napotkały na swojej drodze oprawców, którym wydawało się i nadal wydaje, że im wolno - pisze Joanna. Wolno mówić, że są lepsi. Wolno wyśmiewać. Wolno szydzić. Bo wyglądają normalnie. Bo są inni. Bo nie chcą i nie muszą się kreować.

W Polsce z powodu samobójstw ginie rocznie ponad 2 razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych - ciągnęła Asia. Pod względem liczby samobójstw Polska znajduje się powyżej średniej unijnej. Ta tendencja utrzymuje się od wielu lat… Znów padł rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży w Polsce. Jak długo będziemy bezbronnie czekać na to, czy to nasze dziecko stanie się kolejną ofiarą? Kiedy znowu usłyszymy, że to w nim jest problem bo jest "za delikatne" do tego brutalnego świata?!

Koroniewska otwarcie zwróciła się do kobiet, które pozwalają sobie na komentowanie aparycji innych w mediach społecznościowych.

Zacznijmy więc od początku. Przed ciągłą oceną innych zacznij od siebie. I swojego domu - grzmi Koroniewska. Panie, które często piszą do mnie do mnie z nienawiścią, są matkami. Babciami. Ciociami. I taki wzorzec wysyłają dalej w świat. Nie tylko panie. Wyzywanie, agresja i hejt stały się chlebem powszednim w wielu rodzinach, dając niejako przyzwolenie do tego, aby przenosić to później przez dzieci do szkół.

Jak mamy więc uczyć ich empatii?! W dzisiejszym świecie musimy nauczyć je często jak przetrwać. To chore. To smutne. To naprawdę okrutne. Ja nie spocznę, przysięgam, dopóki nie zrobię czegoś w tym temacie. Nie dla siebie. Ale dla tych często bezbronnych i niewinnych młodych ludzi. Przytulam dzisiaj tych wszystkich, którzy tego właśnie potrzebują. Pamiętajcie! Patologia to oni!! Nikt inny! A już z całą pewnością nie my! - dodała na koniec.

