Joanna Krupa opowiedziała o dwóch nieudanych małżeństwach. "Ja nie jestem gotowa zostawić tego, co kocham"

Nie 30 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

No tak dawać dobre rady nie chodząc w butach innych.Serio ktoś potrzebuje rad celebryty? To chyba tylko dla lansu.Od tego są osoby kompetentne i profesjonalne.Rady to co najwyżej może dawać nam rodzina a my i tak wiemy jak na tych radach wychodzimy.Jak jest źle to potrzebujemy zmian,które wniosą do życia wiele dobrego.A z przyjacielem to można się upić i pośmiać i to też leczy na krótko ale ładuje baterie do działania.Tego Wszystkim życzę🌸