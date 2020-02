Joanna Kulig bez makijażu na spacerze z mężem i dzieckiem (ZDJĘCIA)

Pola 2 godz. temu zgłoś do moderacji 379 11 Odpowiedz

I to jest prawdziwe macierzyństwo. Jesteś zmęczona, niewyspana, bez makijażu , bo zwyczajnie nie masz na to czasu i chęci. A nie kolorowe insta macierzyństwo, gdzie wszystko jest piękne i cudowne. Drogie Panie macierzyństwo to harówka!!!