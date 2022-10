Joanna Kurska wystawia laurkę Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu: "Ludzie cenią sobie PRAWDZIWE EMOCJE, a my to po prostu SZANUJEMY"

Kazia przez z 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A ja od 15 lat nie nam telewizora, nie karmie mojego umyslu papka, nie place abonamentu, nie mam do nikogo pretensji, odzywiam sie zdrowo, chodze z psem na spacery, czytam ksiazki, dbam o dzieci i meza, milo spedzam czas, mam go wysfarczahaco duzo. Jestem szczesliwa, jestem spelniona, niczego nikomu nie zazdroszcze, kocham zycie i kocham ludzi, nie chowam w sercu urazy do nikogo, dobrze zycze kazdemu, jestem sprawna i zdrowa, wygladam mlodo i czuje sie mlodo. To jest moje zycie, moj wybor, co chce z nim zrobic i jak je przezyc. Wybieram spokoj, szczescie i zadowolenie, bo to jest dobre dla mojego zdrowia i dla mojej rodziny. A Ty co wybierasz dla siebie?