Joanna Opozda ogłasza, że WRACA DO PRACY w serialu: "Kurczę, po TAKIM CZASIE" (ZDJĘCIA)

Niestety nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie Opozda miała w końcu zaznać zasłużonego spokoju. Uniemożliwia jej to (jeszcze) mąż, z którym Joannę czeka niebawem zażarta batalia o unieważnienie małżeństwa kościelnego . Nic dziwnego, że 33-latka postanowiła w ubiegły weekend rozerwać się na wieczorze panieńskim znajomej w towarzystwie Mariny Łuczenko .

Od przyjścia na świat Vincenta minęło już 5 miesięcy. Przez ten czas aktorka dorabiała sobie przy pomocy różnej maści współprac reklamowych, a oprócz tego wybrała się na kilka stołecznych eventów (jak sama przyznała, musiała szybko wrócić do zawodowych obowiązków, by "zapewnić byt rodzinie"). W końcu przyszła pora na powrót do grania. We wtorek z samego rana mama "Viniego" pochwaliła się, że jest właśnie w drodze na plan. Co ciekawe, jak wynika z oznaczeń, raczej nie są to "Barwy szczęścia", gdzie Opozda wciela się w rolę Sandry.