Joanna Opozda pokazała, jak będzie wyglądać jej nowy dom. Na bogato! (ZDJĘCIA)

Joanna Opozda w ostatnim czasie nie może narzekać na brak wrażeń. Media co rusz rozpisują się na temat jej prawie byłego męża Antka Królikowskiego , o którym często jest głośno i to nie z powodu nowych ról, a raczej jego coraz to ciekawszych "przygód".

Nagrywam do Was z bardzo specjalnego miejsca – z mieszkania, w które włożyłam wszystkie moje oszczędności życia. To jest taka inwestycja moich marzeń. Właśnie sobie siedzę na podłodze z Marilyn, patrzę na ogródek, który na razie wygląda jak duża piaskownica dla Vincenta. No, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju - powiedziała aktorka kilka miesięcy temu.