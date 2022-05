Joanna Opozda prezentuje brzuch TRZY miesiące PO PORODZIE, zdradzając przy okazji, ile przytyła w ciąży (FOTO)

Po urodzeniu dziecka Joanna Opozda na dłuższy czas wycofała się ze świata show biznesu i skupiła na wychowaniu potomka. Aktorka ograniczyła także aktywność w mediach społecznościowych i jedynie okazjonalnie dzieliła się z fanami nowinkami z życia świeżo upieczonej mamy. W ostatnim czasie Joasia zaczęła jednak stopniowo wracać do zawodowych obowiązków. Na początku maja celebrytka po raz pierwszy od czasu porodu pojawiła się na salonach, niedługo później udzieliła natomiast pierwszego od miesięcy wywiadu.

W rozmowie z "Party" Joanna Opozda zdradziła, że choć najchętniej spędzałaby z małym Vincentem każdą wolną chwilę, zmuszona jest stosunkowo wcześnie wrócić do pracy. Jak podkreśliła, musi bowiem zapewnić byt swojej rodzinie.

Ostatnimi czasy Joasia wyraźnie powróciła do regularnej aktywności w mediach społecznościowych. Aktualnie na instagramowym profilu celebrytki, co rusz pojawiają się więc nowe wpisy. W piątek Opozda zrelacjonowała na InstaStories wypad do jednego z warszawskich salonów urody. Mama małego Vincenta zafundowała sobie zabieg, który dzięki wykorzystaniu mikrofali redukuje cellulit, tkankę tłuszczową oraz ujędrnia skórę.