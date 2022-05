Joanna Opozda twierdzi, że po rozstaniu SAMA utrzymuje rodzinę. Tabloid podliczył, ile teraz zarabia

lololo 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Przestańcie tu jęczeć, że Opozda zarabia więcej niż przeciętna matka. Dziwi mnie to wielkie zainteresowanie influanserami (oni zarabiają na was, nie są żadnymi autorytetami ani też nie wnoszą nic do waszego życia poza reklamą niepotrzebnego dla was produktu), ale ktoś ich musi oglądać, dlatego zbierają taką kase. Przestańcie ich obserwować po prostu. Ale skoro ich obserwujecie, to dla przykładu taka Opozda zarabia uczciwie. Tak samo jak co do zasady każda matka wybiera sobie ojca dziecka, to wina błędnych wyborów a potem jęk jakie życie jest niesprawiedliwe...