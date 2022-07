Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens zasypują się CAŁUSAMI na spotkaniu z koleżanką (ZDJĘCIA)

Joanna Przetakiewicz latami przekonywała media, że jest kobietą szczęśliwą, spełnioną i do tego kochającą pieniądze - z wzajemnością. W ostatnim czasie do tej listy doszła jeszcze pozycja rozkochanej mężatki. W starciu z taką ostoją samorealizacji widz ma tylko dwa wyjścia: albo pozazdrościć, albo dołączyć do "Ery Nowych Kobiet" i przekonać się, że - jak głosi tytuł najnowszej książki Joanny - "pieniądze szczęście dają". Przyznać trzeba, że jest to mantra skrojona w sam raz na czasy galopującej inflacji i kryzysu energetycznego.